選投票日剩下約3個月，在野勢力整合仍陷入膠著，「母雞」迄今「懸而未決」，這也打亂「小雞」的選戰步調，不滿的情緒也在基層漫延開來，讓國民黨中央承受不小的壓力。對於「藍白合」牛步化，甚至不被看好，一位中壯代意見領袖就直言，如果「高層不合、基層自己合！」屆時「日頭赤炎炎，隨人顧性命」，小雞只能自己找出路。

熱議許久的「藍白合」，在民眾黨主席柯文哲具體拋出「辯論＋民調」方案後，儘管國民黨方面仍呼籲不要預設前提，但至少雙方高層終於有比較實質的接觸。藍營由競辦執行長金溥聰，中央黨部秘書長黃健庭為代表，而白營則派出競辦總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修，進行「2對2」會談。

對於「藍白合」不再停留在隔空喊話，國民黨立委參選人自然樂見其成，但對於結果卻又不敢太過樂觀，擔心「期望越大、傷害越大」，一位北部「小雞」則是以「平常心」來看待。因為侯、柯都堅持「排副條款」，光是民調決勝負這座「大山」恐怕就過不去了，其他枝枝節節任何一道「門檻」都可能導致破局。

即便前高雄市長韓國瑜與柯文哲密會照曝光，似乎在「藍白合」在黑暗中又露出一絲曙光。但柯文哲隨後也自曝，他問韓國瑜要怎麼合？結果依舊沒有得到答案。黨內人士就私下表示，「桶箍」的條件是具輩分、有人情，而且箍住的對象是「自己人」。國民黨誰讓柯文哲欠過人情？況且，現在是黨對黨談判，就是「給與拿」的過程，柯文哲也要對支持者交代，單純動之以情或套交情都不易有效果。

相較於民進黨早定於一尊，「母雞」挾著行政資源全台造勢，四處挖國民黨牆角，在野陣營卻還陷入「三個太陽」的亂局。一位北部立委選戰操盤人說，「藍白合」沒下文，讓支持者陷入觀望，甚至可能因此絕望而不出來投票，反正就第二名之爭，有什麼好投的？立委選情自然受到衝擊。

該名中壯派意見領袖也表示，現在競選看板不是和縣市長同框，不然就只能和黨籍總統參選人侯友宜合照，但誰能保證過一陣子會不會換人？如果藍白合作最後破局，立委要如何力拼選票最大化？他預估，到時候基層就會自己找出路，同時與侯、柯保持等距，甚至不排除可以看到「小雞」與兩隻「母雞」同框的競選看板與文宣，而時間點會在選舉登記截止日之後。