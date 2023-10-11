潛艦洩密案持續延燒，有媒體爆出國民黨立委馬文君拒簽立院祕密會議的保密切結書，民進黨立院黨團也開記者會，指控馬文君拒簽保密切結書，還公然說謊；民進黨立院黨團指出，2019年3月28日的會議紀錄，有手寫註記馬文君拒簽保密切結書，而當天的開會事由是時任國防部長嚴德發報告潛艦國造。

民進黨立院黨團指出，馬文君9日拍攝的影片指出，她都有配合簽切結書，但2019年3月28日的會議，包含國民黨立委呂玉玲和江啟臣都有簽切結書，只有馬文君沒簽名，當時海軍也有報告，但不會因為沒有簽名不能繼續開會，只有在會議紀錄註明沒簽名的委員。

民進黨立委莊瑞雄表示，從馬文君拍攝的自清短片中可以看出，她是自問自答，馬委員自己扮演被告，問什麼都說「沒有」，但她扮演被告，又扮演的很不像，都沒有說明理由，而她現在拍影片的目的就是很怕自己成為被告，如果把機密資料洩漏給外國，外患罪10年以下。

莊瑞雄指出，為什麼要把資料洩漏又說沒有？她現在心虛怕了，為什麼要怕？為什麼當初要拒簽，就是天真以為，拒簽就能脫免洩密罪，身為國會議員，在國防機密會議裡面，頻頻抄錄又離場，跑到茶水間打電話，這種行為多鬼祟，而洩密的動機很簡單，就是為了利益，還有讓潛艦國造無法完成。

他呼籲，國民黨應該正式表態，對於馬文君這樣叛國行為，不相信國民黨挺的下去；民進黨立委洪申翰也表示，當初到底為什麼要拒簽？是不是一開始就預期會把機密資訊揭露，為什麼當時馬文君不簽？現在還公然說謊。

民進黨立院黨團幹事長劉世芳表示，國民黨發言人力挺馬文君，批評綠營消費國安惡意抹黑，不知道國民黨中央黨部這句話要不要收回去？還是籲請國民黨中央黨部勸馬文君到地檢署說清楚說明白，否則這樣案件會延燒下去，這是國安問題，不是只有潛艦秘密會議是否拒簽而已，國民黨一定要出來說清楚。