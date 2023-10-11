英國國防大臣夏普斯今天將在布魯塞爾出席北約烏克蘭相關會議，並宣布總額超過1億英鎊（約新台幣40億元）的軍援新方案，包括英國研發的新型近程防空系統「戰鷹聖騎士」。

「戰鷹聖騎士」（Terrahawk Paladin）由「MSI防衛系統」（MSI-Defence Systems）開發，可用於應對來自海、陸、空的近程威脅以及無人機，可遙控、機動性佳、易部署。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）5日在西班牙出席「歐洲政治共同體」（European Political Community）峰會期間，曾與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，談及烏克蘭在海、空防衛以及強化國內軍工生產方面所需支援。

英國國防部今天指出，澤倫斯基提到，「空中防衛」是烏克蘭最迫切需要的關鍵能力，「戰鷹聖騎士」將有助抵禦來自俄羅斯的無差別飛彈攻擊。

「戰鷹聖騎士」是「國際烏克蘭基金」（International Fund for Ukraine, IFU）一項總額逾7000萬英鎊、分階段執行的對烏軍援方案一部分，該方案包含雷達、反無人機等防空設備。IFU由英國主導，已募集超過7億8500萬英鎊。

除了防空系統，IFU新一波對烏軍援納入地雷清除設備。英國國防部表示，烏克蘭現在是全球地雷分布最密集的國家，大量地雷和未爆裝置構成對俄反攻一大阻礙，新的軍援將有助烏軍穿越大片雷區、河流、壕溝。

以上軍援預計未來數個月內抵達烏克蘭。

夏普斯（Grant Shapps）今天將在布魯塞爾參加他自8月底接任防相以來，第一場北大西洋公約組織（NATO）防長會議、「北約－烏克蘭理事會」（NATO-Ukraine Council）會議。

英國國防部預告，除了俄烏戰爭，夏普斯將就以色列和加薩（Gaza）地區安全危機、芬蘭和愛沙尼亞之間海面下基礎設施疑似遭俄羅斯破壞、科索沃北約維和行動等事件表達英方立場與關切。

夏普斯並將出席在北約總部舉行的「烏克蘭防務聯繫小組」（Ukraine Defence Contact Group）會議。此小組由超過50個國家構成，包括所有北約成員國和20餘個非北約成員，主要任務為協調跨國對烏軍援。

英國國防參謀長（相當於參謀總長）、上將拉達金（Tony Radakin）指出，今年冬季，俄羅斯將試圖削弱烏克蘭的士氣並分化國際社會；若各界團結堅持既定方向，俄羅斯將持續吞敗，而攸關全球安全的規範準則將得以延續。