雙十連假落幕，後續聖誕、元旦假期訂房熱潮緊追在後，但根據報導指出，中秋連假的訂房率創新低，觀光署統計，中秋的訂房率僅47.69%；國慶連假也僅有54.75%，讓人不禁懷疑，國旅風氣是否式微。《中時新聞網》YouTube頻道也直接對民眾進行街訪，多數民眾都直呼，「去國外比在國內玩划算！」

《街頭大聲公》來到旅遊展現場，來詢問看看民眾們對於國旅的看法。

民眾選擇到國外玩的原因是，「以CP值來說在國外玩比較划算」、「疫情前玩國內，疫情後當然要往國外跑」、「國內旅遊很浪費錢」、「國外比台灣划算」、「台灣住宿太貴了」、「台灣景點都沒有特別規劃」、「國旅應該做出自己的優勢，才能吸引人」。

部份民眾認為國內旅遊的花費太過驚人。(擷取自中時新聞網YT)

至於選擇留在國內的民眾表示，「國內可以體驗部落文化」、「國內都玩不完還去國外」、「國內旅遊比較方便」、「國內不盡然比國外貴，單看行程安排」、「國旅品質越來越好了」。

國內旅遊業者則指出，雙十過後，緊接著就是聖誕節、元旦等節日，國外為了促進旅遊風氣，會給予旅行社較多優惠；國內旅遊其實也有推出優惠方案，但選擇權終究在民眾手中。