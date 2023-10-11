高雄輕軌即將成圓，高市議員黃香菽、張博洋針對輕軌三民區大順路沿線路口是否將在完工後開放左轉一事質詢，對此，高雄市長陳其邁答詢表示，目前輕軌施工期間大順路可左轉路口本來只有4處，現在有10處，後續將會請交通局再研議。

黃香菽指出，大順路是30米路，扣掉11米多施工，剩下的路幅並不寬。距離輕軌大順路段通車只剩下1個月的時間，建議市府在包括中華、博愛、民族、建工，九如、建國路等重要幹道路口取消禁止左轉規定，如果可行也應該盡快宣布相關消息。

黃香菽表示，輕軌大順路段路口大多不能左轉，在施工期間也造成許多交通問題，當時因為施工有機具，禁左原則上沒問題， 但後續通車後，建議相關單位審慎評估，在重要路口取消禁左。而通車後沿線周邊道路的交通堵塞問題也必須解決。

張博洋則表示，自己的租屋處也在大順路沿線，非常能體會回家本來不用繞路變成要繞路的困擾，站在市民習慣來說，當然是開放越多路口可以左轉越好，但貿然開放左轉可能造成回堵，施工期間是車輛回堵，通車後可能是輕軌回堵，擔心一旦開放就回不去了，他要求市府相關單位應做好完整評估。

陳其邁回應，原本可左轉的路口只有4處，最近2個月檢討後，已有10個地方可以左轉，現在單一的路口要做模擬，後續會請交通局再研議。