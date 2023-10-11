藍白如何整合牽動2024選情，國民黨總統參選人侯友宜由競辦執行長金溥聰、中央黨部祕書長黃健庭代表，與民眾黨初步磋商，正式啟動藍白合作，拋出「3個層面、6個方向」協商建議。對此，民眾黨立委今輪番開炮，批善意沒堆疊，文字堆疊很多，已經從端午節談到中秋節，國民黨的方案是什麼？

民眾黨總統參選人柯文哲昨開出要辦3場政見辯論會、比民調2條件，是否柯再出招強逼侯友宜？民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今在黨團記者會後接受時事聯訪表示，藍白合已經講了將近1年，但是國民黨一直沒有提出相關具體方案，民眾黨身為一個理性務實科學的政黨，那既然對方不提，民眾黨就提出自己的主張與機制。

邱臣遠強調，民主社會、民主國家，最終還是要由民意為依歸，所以當然民調、辯論的方式，都是讓這個人民更了解他們需要整合出最強在野的候選人的訴求跟參考的指標，這個方向上沒什麼太大的問題。

民眾黨立委張其祿則說，這是民眾黨已經提出來的方案，現在不知道國民黨方案，已經從端午節談到中秋節了，國民黨一直都說要合，馬上就要過聖誕節、新年了，「那你的方案是什麼，你沒有方案啊！」

對於侯友宜提出3個層面、6個方向，邱臣遠則問，「現在還有多少時間？」張其祿苦笑說，那是美好的目標、願景，但是方法呢？「我們至少辯論、民調這是方法，他沒有方法啊！」3個層面、6個方向很複雜。

邱臣遠接著反問，「你背得出來嗎？」民眾黨講很清楚了，民主社會就是以民意為依歸，辯論本身就是一個過程，讓選民可以更清楚，當然現在目標是希望政黨輪替、國家推動正常化，不管從憲政改革、內政問題、兩岸關係，最後當然是政黨的協調上，必須有程序跟方法，民眾黨已經提出非常清楚的方法跟機制，就是要看對方怎麼回應。

邱臣遠認為，還有時間上的壓力，大家也不要再束之樓閣、打高空，直接面對面直球對決，比較清楚，選民也會比較明確。

立委賴香伶說，柯文哲已經指派總幹事黃珊珊、競辦主任周瑜修，善意也有、程序上的建議也有，特別希望說用公開透明的形式，取信於國人，因為這是選國家的總統，能夠在程序當中兼顧到公開透明，才是大家信任的基礎。

賴香伶指出，也不是逼侯友宜要不要回應，而是國民黨整體上，從主席朱立倫到侯友宜，到現在如果是金溥聰要代表協商，儘快整合出一個方案，而不是3個層面、6個方向，應該要有讓國人取信的方案，是最簡化也最簡單明瞭的，那不要做很多文字堆疊之後，「善意沒有堆疊，文字堆疊很多，我覺得我們這邊也很難再去回應他們太多了」。

民眾黨發言人楊寶楨指出，如果真的國民黨有心想要合作，時間上應該也是非常的緊迫，侯辦這邊既然也覺得要趕快展開幕僚作業，民眾黨認為，就1周之內可以來撮合，也可以主動約時間，希望可以公開見面。

楊寶楨說，民眾黨希望在10月底之前，就可以來完成，來確定到底有沒有所謂的藍白合這件事情，因為畢竟接下來還有包含在副總統、不分區的人選的作業，不能再繼續拖了，如果國民黨沒有給一個比較正面的回應，民眾黨可能接下來的程序跟作業，要繼續走下去，「我們希望在10月底之前可以先來完成這些事情」。