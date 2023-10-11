藝人管麟演出《飛魚高校生》打開知名度，帥氣外型擄獲不少粉絲的心，不過一度演藝事業陷入低潮，長達半年沒有收入進帳，讓他一度動了想轉換跑道的念頭，就連母親都看不下力勸「要不要去賣保險」。

根據《三立娛樂星聞》報導，管麟由於演藝事業沒有突破，加上疫情嚴峻期間，一度長達半年沒有收入，讓他萌生想轉行當一般上班族的念頭，就連母親都看不下去，建議是否要轉行改當保險業務，主要在於業務可以清楚規劃幾年內要賺多少錢，比起持續在演藝圈打拚，財務狀況相比較為穩定。

如今，管麟接到新戲演出的機會，他樂觀表示機運就像是一個轉輪，終究會轉到自己身上，而為了執行某項工作企劃，他為了鍛鍊出好身材進行拍攝，不僅每天吃500公克雞胸肉，還按計畫增加250～300公克的牛排，即便看到旁人在吃炸雞和燒烤，也會為了要維持良好體態而忍耐。

經歷一個月的嚴格飲食管控，管麟曬出一系列精實身材照，還大方秀出8塊腹肌，接著吐露心聲：「就是想衝一波人生體態的巔峰，並且記錄下來」，但也不忘提醒所有人：「網路上有一大堆可參考的資料，重點是一定要親身試驗，找到最合適你身體吸收的方法才是最重要的」。