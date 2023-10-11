新北市經發局規定娃娃機台要距離學校100公尺以上，9月1日上路，國民黨新北市議員陳家琪接獲陳情，有娃娃機店開在八里國小後方，如以點到點的直線距離是在學校100公尺內，但若實際步行則合乎規範，盼地界標準能重新研擬，對此，經發局今（11）日回應，仍以兩點直線距離計算較合理，已發文業者另尋合法場址或改變營業型態。

「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」9月1日上路，規定營業場所的基地地界線至學校所在地地界線為最近二點的直線距離。

經發局表示，目前中央與地方相關法令涉及營業場所距離測量方式，包括電子遊戲場業管理條例、兒少法、新北市資訊休閒業管理自治條例、台北市舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室管理自治條例、桃園市特定行業管理自治條例、台中市休閒娛樂服務業管理自治條例等，均採取二點建築基地地界線的直線距離計算。

經發局認為，學校發展起勢是朝向開放式，入口也可能改變，步行路線或距離無法客觀，以直線距離入法較為合理。針對議員反映的店家，依據上述測量方式距離八里國小約為77.07公尺，已在8月29日發文請業者於12月底前另尋合法場址或改變營業型態。