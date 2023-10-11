創意9月營收為23.25億元，月成長2.3%、年增加10.3%；累計第3季營收為68.1億元，季增加3.4%、較去年同期增加12.3%，為今年以來單季最高；累計1~9月營收為199.26億元，較去年同期增加24.9%。

細看產品組合，創意第三季NRE(委託設計)季增加83%，季增大於1成，Turnkey(量產)季減少14%，其他(IP業務)季減少達70%。

美系外資表示，預計創意第三季毛利率、營業利益率將超過預期，這主要是歸功於NRE營收顯著上升，而NRE的優異表現是來自於2個5奈米加密ASIC(客製化晶片)專案告一段落帶來的認列以及營收成長。另外，因為有客戶出貨延遲，使創意第三季Turnkey表現不如預期，然而，創意的Turnkey營收缺口將會在第四季認列，故整體來說，雖然第四季看不到創意的有意義的營運催化，但預計美國客戶的5奈米 AI ASIC將帶動創意2024年營收強勁成長，會在2024年為創意帶來有意義的貢獻，故維持創意加碼評等、目標價1800元。