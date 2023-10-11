截止上午11:10，加權指數上漲148.40點或0.9%，報16668.97點；櫃檯指數下跌0.95點或0.44%，報215.00點。

台股ADR周二表現，台積電、聯電、日月光ADR齊步上漲1%以上。周三權值王台積電以542元開出，上漲10元或1.88%，盤中強漲至544元；聯電(2303)、聯發科(2454)雙雙大漲2.5%，聯發科衝上800元關卡，登超過一年高價；日月光投控(3711)更大漲逾3.5%，鴻海(2317)也漲近1%。面板雙雄群創(3481)、友達(2409)則平盤附近游走。

高價股方面，11千金僅緯穎(6669)、旭隼(6409)、材料-KY(4763)小跌黑臉，創意(3443)更大漲奔上1575元漲停價，股后世芯-KY(3661)飆上史上新高價，股王信驊(5274)亦漲近5%，以及力旺、大立光等股價均紅潤。

以巴衝突升溫，國際油價看漲，油價相關的個股勁揚，南帝(2108)、正新(2105)、台塑化(6505)、台汽電(8926)漲約3%，助陣油電燃氣、橡膠類股，漲幅上市類股前茅。半導體、電子亦漲幅分別2%、1%以上，成交比重上升。然航運、造紙跌2%以上，鋼鐵、光電也走疲。

航運中，貨櫃三雄長榮(2603)大跌6%最兇，萬海(2615)、陽明(2609)也跌超過3%，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)也跌2%、3%，而軍工題材的亞航(2630)領頭上攻近5%。

南亞科(2408)下午召開法說會，股價率先鋪紅毯，記憶體利多頻傳，DRAM雙雄南亞科、華邦電(2344)漲約2%，晶豪科(3006)、宇瞻(8271)、創見(2451)亦同樣跟風漲。

千金成員的緯穎跌近3%，AI指標股緯創(3231)更翻黑重挫7.5%，百元關卡岌岌可危，廣達(2382)、英業達(2356)、技嘉(2376)也跌3-5%。

周三為選擇權結算日，法人表示，留意波動放大風險，而後續表現，觀察台美企業財報季表現以及法說會旺季之展望題材。

IMF將台灣GDP下調至0.8%，大減1.3個百分點，恐連保1都難，法人認為，觀察第四季經濟數據是否轉正，牽動台股的經濟情勢，後續也需留意中東局勢變化、美國利率政策等不確定性。