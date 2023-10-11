蔡英文總統昨發表任內最後一次國慶講話，特別向在野黨喊話，在選舉的競爭過後，可以放下激情，外界認為是幫副總統賴清德鋪路；對此，民進黨立院黨團指出，以總統的高度在國慶日的談話很正確，和平是兩岸唯一的選項，在台灣共識很強，如何達到和平，是讓渡主權還是堅持主權？都要朝野來談。

民進黨立委洪申翰指出，蔡英文總統在昨天演說提到希望朝野對話，離大選不到一百天，這段時間會是朝野競爭比較激烈，總統提到是選後朝野之間針對新的民意凝聚共識，選舉期間大家看法不同，經過新的民意可以凝聚新的方向，總統是在這個高度來對於接下來朝野關係的期許，以總統高度期待可以扮演的角色，這是具有高度和正向的建議。

民進黨立委莊瑞雄表示，總統昨天談話很清楚，設定的條件就是以台灣民意為基礎，兩岸之間對談是對等跟尊嚴民主的對話，另一個條件是維持現狀，台灣希望跟任何國家和平共存，尤其是國慶相關政黨重要領導人的談話，就提到民進黨台獨，但剛好相反民進黨要嚴正指出，企圖想消滅中華民國，就是中華人民共和國，從來不是台獨。

莊瑞雄指出，總統提到四個條件來跟北京互動，蔡總統為了凝聚團結和共識提出四個堅持，是國人的底線，自由民主憲政體制，互不相隸屬，國人會覺得這是基本底線，賴副提出四大支柱，要強化國防嚇阻能力，永續台灣和平和繁榮，有什麼作為？健全全世界夥伴的發展，就是維持兩岸現狀，台灣不會去挑釁。

洪申翰表示，九二共識並不是現在民意的共識，一個中國不是民意共識，很多在野黨領袖要跟對方對話，在野黨是否同意以民主對話為程序？哪個部分不同意？也請在野黨領袖說出來，要確保保障台灣全體的利益和價值。