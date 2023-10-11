台中市議員劉士州今天詢問為何有表演團體被塞在路上，要求警察開道被拒？要盧秀燕說明清楚。（張亦惠攝）

昨天國慶焰火在台中施放，滅火器樂團主唱楊大正在臉書上表示，要求警察開道被拒，還遭嗆「誰理你」。台中市長盧秀燕今天在議會上表示，滅火器跟警察都很有責任感，滅火器跑錯路但有責任心想及時上台、警方根據規畫未破例，兩邊都感謝，當下可能有誤解，她願意表達「歹勢」，並作東邀：來台中吃美食。

台中市議員劉士州今天詢問為何有表演團體被塞在路上，要求警察開道被拒？要盧秀燕說明清楚。盧秀燕強調，「兩邊我都感謝」，以前在電視台很多藝人錯過就錯過了，滅火器有責任感想要準時上台她很感謝，但，楊大正跑錯路也是事實，為了一組藝人破例開道民眾一定反感，所以很感謝警察依照原本的規畫管制。

盧秀燕強調，警方跟滅火器雙方都很有責任感，希望焰火辦得好，她都表示感謝，過程中難免有點誤解，她願意表示抱歉，也願意做東請大家來吃台中美食。

議員江和樹表示，滅火器是誰？為何我們要開道？他是滅火器，不是消防車，來糟蹋我們，為何還要請他們吃飯？若在高雄辦他還敢在網路開砲嗎？

盧秀燕強調，大家都希望活動好、節目好，籌備這麼大的活動，難免有誤會，相信彼此已經了解都沒惡意，都是很有責任感，希望把活動辦好，她願意做個東，請大家吃台中美食。

警察局長李文章表示，當下狀況是滅火器的車要進入會場，但車輛錯過凱旋路跟僑大八街的側門通道，繼續從凱旋路往下走，遇到警察攔檢，因現場有3、4000位民眾在看煙火，警察回應「就算開道也沒人會理我們」，當時正在放煙火聲音很大，可能產生誤解，後來也建議滅火器車輛原地折返，返回側門通道，順利抵達會場。