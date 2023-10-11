CAN YOU TAKE ME HIGHER 🎶



Corey Seager sends one outta here 👋



📺: FOX pic.twitter.com/1ikJRFLKqJ — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 11, 2023

一路從外卡挺進分區系列賽，遊騎兵隊勢不可擋，靠著2局下半5分大局，再以7比1取勝，系列賽3場橫掃了美聯頭號種子金鶯，遊騎兵相隔11年再度打進美聯冠軍賽。這3場比賽大開選球眼的明星游擊手席格（Corey Seager），則以9次保送打破了大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）在分區系列賽的紀錄。

席格在G2比賽6個打席中獲得5次保送，唯一的出局是擊出左外野飛球，曾一度站上美聯打擊王的他肯定悶壞了，因此首打席看到好球進壘，席格不再浪費任何機會，轟出右外野方向全壘打，幫助遊騎兵隊率先取得1分領先。

第2局遊騎兵製造2出局一三壘有人局面，金鶯敬遠席格不給打，但在滿壘時還是遭蓋佛（Mitch Garver）敲出2分打點二壘安打，賈西亞（Adolis Garcia）隨後再補上大號兩分彈，將雙方拉開到6分差距。席格2020年隨著道奇奪下世界大賽冠軍，當時因為疫情影響，世界大賽在遊騎兵主場Globe Life Field舉辦，該年席格以4成打擊率、2轟和5打點，獲選為世界大賽MVP。

席格第3次打擊連續看著4顆壞球進壘，獲得單場第2次保送，刷新邦茲2003年分區系列賽面對馬林魚選進8次保送（其中6次敬遠）的紀錄，但該年邦茲打了4場比賽，比席格多1場，最終巨人以1比3遭馬林魚淘汰。