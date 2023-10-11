延續國慶！政院推台灣國際形象片《Time For Taiwan》，主打24小時都好玩！（行政院影音站）

雙十國慶剛過，行政院11日公布台灣形象國際宣傳影片《Time For Taiwan》，帶著外國旅客從早玩到晚，大啖台灣各地美食，如廟口小吃、臭豆腐，藉由體驗露營和SUP觀賞台灣依山傍海的景緻，即便夜幕低垂，也有夜市、夜店及卡拉OK相伴，傳達台灣24小時都好玩、安全與便利的精神，盼達到今年來台600萬旅遊人次目標。

此部影片由外交部、文化部、交通部觀光署聯合各部會及全球駐外館處同步發布，延續國慶系列活動，凝聚國人情感，以台灣的好玩、安全與便利為主軸，邀請全世界旅客造訪台灣。

行政院發言人林子倫表示，為達成600萬旅遊人次目標，行政院特地製作《Time For Taiwan》影片，向外國朋友推薦台灣的美好。他說明，此支形象影片拍攝足跡遍及基隆、台北、嘉義、台南、高雄、花蓮等地，訴求「如何度過在台灣的一天」，也向外國旅客傳達「台灣24小時都好玩、安全與便利」。

林子倫說明，影片透過廟口早餐、熱炒、火鍋、豆花、地瓜球、臭豆腐等，介紹台灣獨特的美食；山中瑜伽、露營和SUP（Stand Up Paddle，立式划槳），呈現台灣依山傍海的美麗景致；卡拉OK、夜間慢跑、夜市、夜店、便利商店等場景，則強調台灣的安全與便利，其中夜店更是藉由變裝皇后的歌舞，傳達台灣多元價值。至於旅行方式，影中片也提供了高鐵、輕軌、徒步、腳踏車、滑板等選擇。

林子倫表示，影片主要以英文配音，並輔以英、日、韓、西、法、泰、越、印尼文多語言字幕，希望擴及更多國際友人，讓世界看見台灣的旅遊潛力。

林子倫也透露，《Time For Taiwan》還有一支「彩蛋版」，邀請蔡英文總統拍攝，將會在總統的社群曝光，歡迎大家把影片多多分享給外國朋友，一起感受台灣的美好。