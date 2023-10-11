新北市坪林茶業博物館配合台灣設計展，推出「器」特展響應，透過「品茗容器」的歷史知識與設計美學，帶領觀眾全方位認識博大精深的茶文化。

新北市文化局表示，茶博館響應台灣設計展在新北舉辦，精心策畫的「器－天地人之器」特展呼應，介紹器皿歷史發展，更延伸探討至哲學、科學、藝術、美學、設計等領域，內容多元豐富。

文化局介紹，「器」特展則完美重現古代歐洲神秘的「珍奇屋」，展出琳瑯滿目的葫蘆、硨磲、鸚鵡螺、玳瑁等天然動植物容器，以及精巧的唐代金銀茶器、青花瓷下午茶具等器皿。

文化局說，茶博館除了配合台灣設計展推出的全新「器」特展外，還有「泡－泡的千年與未來」特展介紹人類泡飲文明，另常設「曉茶塾」展覽，以茶神陸羽的《茶經》內容為基礎，將茶學內容轉化為趣味動畫及有趣的數位互動設施，民眾可以從採茶、炒茶、揉捻、烘焙，一直到設計出自己專屬的茶葉罐，完整體驗製茶流程。

詳細活動資訊請至坪林茶業博物館臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/pinglin.tea.m）查詢。