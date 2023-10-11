民進黨總統參選人賴清德日前接受日媒專訪表示，2024台灣大選不是戰爭與和平的選擇，而是「民主與專制獨裁」的選擇，並稱其他參選人直接或間接接受一個中國原則的主張不是台灣主流民意。大陸國台辦發言人陳斌華11日回應表示，兩岸同屬一個中國，歷史經緯清晰，法理事實清楚，搞台獨只會把台灣推向危險境地，「台獨金孫」只會禍害台灣子孫。

陳斌華更說，有人蓄意編造所謂「民主與專制」的偽命題，目的是企圖掩蓋台灣面臨和平與戰爭的抉擇，騙取選票。這種老把戲早已路人皆知，不會得逞。

此外，新加坡總理李顯龍近日在亞洲前瞻峰會2023上表示，不要把一個中國的問題看成所謂「民主與專制」的對壘，涉及兩岸問題的各方不要一步步接近危險，可能導致誤判或意外發生。陳斌華說，對國際社會理解和支持中國人民反對台獨、爭取完成國家統一的正義事業，表示讚賞。

另就日前賴清德赴中山大學演講時，被現場女學生直接提問民進黨的多起涉嫌貪瀆案，甚至之後遭到肉搜。陳斌華指出，民進黨上臺以來，出於一黨私利，罔顧民生，黑金、貪腐、詐騙等醜聞弊案層出不窮、愈演愈烈，可謂「肥了民進黨、苦了台灣百姓」，百姓心中有桿秤，也說明在台灣民眾心目中，民進黨是什麼貨色。