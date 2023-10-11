立法院司法及法制委員會11日邀請法務部部長蔡清祥（圖）率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。（劉宗龍攝）

為因應詐欺案暴增，法務部提出檢察官助理制度，進用100人，法務部長蔡清祥今至立院備詢時，被立委問及檢察官助理法制化進度，他表示，部裡已嚴妥條文，修正法院組織法，但該法仍須與司法院協調，但會先報行政院，再由政院徵詢司法院，對於司法院態度，他強調，「法官都有助理，檢察官同樣增加，實在沒什麼反對的理由」。

蔡清祥表示，法務部今年1至8月查獲1209個詐團，較去年同期增加11.7％；今年1至8月的被告人數較同期增加10.7％、有1萬1017人；羈押被告人數也成長69.4％。從被害人角度看，查扣不法所得增加44.4％，返還所得增加123％，從查緝面、保護被害人面都有相當成長。

不過，立委謝衣鳳質疑，打詐投入相當人力，是否會拖延到刑事案件偵查進度、訴訟時間，檢察總長邢泰釗說，司法資源有限，當然有排擠效應，但檢方都全力以赴。

謝衣鳳提到，檢察官助理是否要留才？蔡清祥說，這是臨時人力，將努力爭取，看是否能法制化，用招考方式招募，部裡已嚴妥修正法院組織法條問，希望將檢察官助理法制化。

立委林思銘提到，法務部向政院提出「因應司法改革中程人力補充計畫」，規畫4年增加600人，政院已經核准，今年預計增加增加140人，包含檢察官、檢查事務官、書記官等，但增加140人可以解決詐欺攀升的問題嗎？

蔡清祥說，當初提出4年計畫還沒看到詐欺案件的爆增，今年發掘問題嚴重已跟政院額外報告，爭取檢察官助理。

林思銘說，針對未來要增額的人數，希望法務部明後年預估更精準，否則預估，檢察官到年底的每月新收案件數增至100件，負擔不了。蔡清祥回應，未來會繼續爭取相關人力，有必要也會提出法制化修正。