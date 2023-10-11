2023年國慶焰火10日晚間在中市中央公園施放，規畫全國首創以無人機搭載焰火展演，豈料上空遭大量不明無人機侵入而取消，圖為警方出動干擾器驅離入侵無人機。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

2023年國慶焰火10日晚間在中市中央公園施放，規畫全國首創以無人機搭載焰火展演，豈料上空遭大量不明無人機侵入而取消，圖為警方出動干擾器驅離入侵無人機。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

今年國慶焰火昨天晚間在中市中央公園施放，原規畫全國首創的無人機搭載焰火展演，不料，上空遭50、60架未經許可的無人機侵入，警方透過干擾器驅離，中市府因干擾嚴重兼顧安全緊急取消展演。據警方初步研判，侵入無人機應是為拍攝焰火的民間空拍機，無故意破壞活動意圖。

據了解，民航局在中央公園上空昨晚僅核准國慶焰火主辦單位及廠商申請的空拍機飛行，為防範未經許可空拍機侵入，台中市刑大科偵組下午即動員人員配備9具干擾器進駐現場，另外，承辦廠商也備有干擾器。

國慶焰火原訂晚間8時施放，中央公園湧入20多萬名人潮，並吸引各地攝影愛好者到場卡位搶拍。晚間7時許即陸續出現零星、未經申請的不明無人機現身，警方立即出動干擾器驅離。

豈料，侵入無人機陸續增加，最多達50、60架，除嚴重干擾無人機展演訊號，並恐造成現場維安及群眾安全，市府緊急決定取消無人機表演，讓到場及線上觀賞廣大民眾大失所望。

警方初步研判，昨晚侵入無人機應是內建空拍或外掛鏡頭的民間空拍機，為搶拍國慶絢麗焰火畫面而來，排除有破壞活動企圖。

對於國慶焰火無人機展演告吹，疑為民間空拍機侵入搶拍導致，讓民眾大嘆可惜。