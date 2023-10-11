官三代北極鯰魚炫富、官爺爺被起底處罰，網友嫌過輕。（澎湃新聞）

大陸頂端新聞11日報導，深圳市紀委監委就官三代女留學生「北極鯰魚」炫富事件10日通報稱，日前已對「北極鯰魚」的爺爺，即深圳市前交通局貨運管理分局局長鍾庚賜嚴重違紀違法問題，立案審查調查。但不少網友質疑，為何深圳相關部門並未通報鍾庚賜非法所得具體金額，而且只開除他中共黨籍、降低退休待遇、收繳違紀違法所得處置，是否處罰過輕？深圳市相關人員10日回應媒體稱，已知曉此事，其他不願透露。大陸法界人士則透露，除了黨紀處分，如果移交司法，判處依據會視具體涉案金額而定。

今年3月22日，網友「北極鯰魚」在大陸微博平台發文稱，「怎麼辦，我潤了（網路用語，即『溜了』）。」IP定位為「澳洲」。 隨後，有網友跟評表示，去國外了還用大陸的App。對此，「北極鯰魚」回復稱，「我們家那麼多錢都是『韭菜』供的，我怎麼能不喜歡呢？」「我只知道我家有9位數，我想混哪個平台就哪個平台，想在哪個國家就哪個國家……」其中，不少言論不僅炫富，還涉嫌辱國辱民。 「北極鯰魚」的言論立即引發網友的關注。

但直到昨天，紀檢單位才公布初步調查：「經查，鍾庚賜對黨不忠誠不老實，多次串供對抗組織審查；藉機斂財，違規從事營利活動；未經批准，違規兼職取酬；利用職務便利為他人謀取利益，非法收受他人財物。」並決定給予鍾庚賜開除黨籍處分，按二級科員確定其退休待遇；收繳其違紀違法所得。

通報公布後，不少網友質疑，為何深圳相關部門並未通報鍾庚賜非法所得具體金額，深圳此番只對其開除黨籍，按二級科員確定其退休待遇處置是否處罰過輕？

頂端新聞報導，深圳市交通運輸局相關工作人員10日回應，他們已經知曉此事，其他並不願意過多透露。

而北京市京師（鄭州）律師事務所高級合夥人秦明律師稱，鍾某是否處罰過輕，主要依據具體受賄金額而定，如果受賄金額達到相關法律的範圍，則構成犯罪，反之則不構成犯罪，「但是深圳方面的通報並未提及具體涉案金額，因此無法判定。」

同時，上海市協力（鄭州）律師事務所律師劉棒解釋，「作為群眾，只能移送司法。但作為（中共）黨員，如果違紀違法，可以批評教育，可以黨紀輕處分，也可以黨紀重處分。最嚴重的，便是依據法律移送司法。」

劉棒解釋，對犯貪汙罪，貪汙數額較大或有其他較重情節的，處三年以下有期徒刑或者拘役，併科罰金，數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，並處沒收財產。對多次貪汙未經處理的，按照累計貪汙數額處罰。