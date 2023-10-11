藝人Makiyo(川島茉樹代)７月坦承與小自己３歲的小金離婚，婚姻僅以短短14個月收場，消息一出讓眾人震驚。Makiyo也獨家接受《中時新聞網》專訪，分享成為單親媽媽的近況。

「兒子就要滿一歲了，只想把時間留給他」Makiyo坦言，目前並不打算投入下段感情，也沒有多餘的時間能夠談戀愛。被問到離婚後是否還與前夫保持聯絡，她表示，前夫在婚姻中對於孩子的事本就沒特別關心，離婚後更直接「人間蒸發」。

藝人Makiyo(川島茉樹代)接受《中時新聞網》的專訪，談離婚後的生活。(截自中時新聞網)

而Makiyo日前參加脫口秀節目《狗屎寫手》，拿過去的官司自嘲是「計程車司機的惡夢」，卻引來網紅雪碧發文，指該節目把來賓都當作笑柄，根本是「低級秀」。Makiyo 則認為，人生都應該勇於面對自己的過錯，能夠參加這個節目的人，其實都是相當成熟的，而且裡面的觀眾都知道她是照稿念在開玩笑，過程也是有趣的，反應其實不必那麼激動，因為演戲圈就是這樣，好玩就好。