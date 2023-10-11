新北市新莊區思源路，今（11）日上午10時許發生死亡車禍，1名騎乘機車的75歲梁姓老翁，行駛在思源路往板橋方向時，疑似與同向的公車距離過近，不慎與公車發生擦撞，梁男隨後倒地遭公車輾過，當場死亡，目前警方已派員到場採證，釐清詳細車禍過程及原因。