香港信報報導，上證指數開盤報3,085點，升10點或0.34％，深成指開盤報10,088點，升38點或0.38％。

滬深300指數開盤報3,674點，升17點或0.48％，創業板指數開盤報2,000點，升12點或0.63％。

滬指收漲3點 深成指跌25點
滬指開盤跌7點 深成指跌0.36％
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