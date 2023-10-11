遭詐客群大公開！你上榜了嗎？兆豐銀行今日發布今年1到8月底的信用卡遭詐統計排行榜，意外發現最大宗受害客群，各行業中的職業佔比，最高者竟然是一般學校老師，比例占教育業高達73％，最為容易誤信詐騙集團發送的訊息，進而輸入卡號及簡訊驗證碼，讓歹徒盜刷得逞。

此外，兆豐銀行統計也發現，該行遭詐客群有高達53％都是北部持卡人，主要年齡層大宗落在3字頭，年收普遍低於60萬元，主要被詐騙刷卡金額約落在2萬至5萬元的區間，至於男女比則以女性超過6成為多，最易誤入詐騙交易陷阱。

兆豐銀行推測，一般學校老師之所以容易誤入詐騙刷卡陷阱，可能跟生活環境單純、整日與學童相處有關，日前苗栗縣警方也分析，不少老師自認不會被騙，反而因此成為詐團眼中肥羊，被詐案例以假投資佔29％最多、釣魚簡訊佔24％次之，解除分期付款16％居第三位，對此警方更啟動建立教師族群的防詐網路詐騙知能，強化老師正確防詐觀念。