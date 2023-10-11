張菲兒子張少懷10年前與小他13歲的女星翁馨儀閃婚，兩人育有女兒「櫻桃」、兒子「栗子」，近日全家人到墾丁旅行，翁馨儀曬出夫妻倆和水豚君泡在水裡的照片，直喊超級療癒，比懷上第三胎還開心，照片中也可見她將防水防曬外套拉鍊全開，秀出30歲纖瘦又有料的好身材。

翁馨儀與張少懷結婚以來，一舉一動都相當引人關注，她曾表示不是為了老公家的錢才點頭結婚，也沒有想要依靠別人過下半輩子，不甘被貼上張菲媳婦的標籤，並強調是在20歲時認識張少懷，兩人是因為愛情而結婚，去年底張少懷生日，翁馨儀分享為人妻心情，直說：「我一直都很努力讓我們在婚姻中繼續戀愛」。

翁馨儀分享和張少懷出遊照片。（圖／翻攝自翁馨儀臉書）

敢說敢言的翁馨儀，今年5月親上火線回應酸民，有人嗆她：「常常看到妳，在天母，真的還滿不起眼的。」，她則截圖在IG限時動態回應：「我好久沒有看到這麼討厭的話了，我再怎麼不起眼，應該是都比妳躲在鍵盤後還亮眼」，並強調下次遇到她可以跟她合影，比比看誰比較亮眼。

翁馨儀20歲時拍MV出道，接著在拍戲時遇到張少懷雙喜臨門結婚，過去她曬出自己懷孕時的照片，無奈說：「大家的20歲是青春，我的20歲是在孕中度過的」，然而早生小孩有早生的好處，接著分享自己和一雙兒女的合影，不後悔將青春留給了孩子，直說：「這樣的畫面，還挺有成就感的～」。