陸軍澎湖防衛指揮部一名上尉輔導長昨（10日）被發現陳屍於觀音亭附近車內，已無生命跡象，送醫搶救後宣告不治。據了解，該上尉原訂於晚間10時收假，但卻遲未返營，經單位致電聯繫家屬後，家屬表示早已出門，軍方緊急協尋，並在觀音亭附近發現上尉陳屍車內，已無生命跡象，經送醫搶救後宣告不治。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。