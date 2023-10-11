立法委員高嘉瑜舉行記者會，指控基泰建設董事長及總經理違法向投資人及前員工用「類詐騙集團」方式，吸金數十億元欠債至今未還清，卻將債務轉為莫名其妙的「基泰台北股權」，現如今基泰台北、基泰忠孝均已分別以65億、125億出售予一「李姓自然人」，卻無回償投資人。

基泰前員工指出，2010年間基泰建設以內部客戶資料集結為基泰之友造冊，誆稱要前往大陸開發興建，聯絡基泰之友參與大陸投資，基泰建設初期以董事長陳世銘收受投資款，後再設立海外如GE MEI等子公司，用以收受廣大投資人投資大陸房地產之資金，相關承辦與聯繫處理業務均為基泰建設內部原班人員。

基泰建設先以投資期限短，高投資回報率為誘因，慫恿基泰之友投資美金或人民幣，實收金額約當新台幣數百萬元至數千萬元不等金額，並以基泰建設名義出具聲明書，令投資者確信投資款將用於投資大陸房地產，基泰建設並將負保證責任；其後，基泰建設又以謹慎評估、為投資人把關為由，變更投資內容，又提供季度工作報告、股權證明書，讓廣大投資人深信不疑，甚至願意繼續注入投資款。

律師陳學驊進一步說明，基泰建設各自邀集投資人前往基泰建設公司會議室，多方慫恿投資，投資款也有匯入陳世銘位於中國建設銀行平頂山分行營業部的帳號，基泰建設並委任律師出面，稱可與投資人簽立協議書，且由律師保管協議書，這一切都讓投資人不疑有他。

高嘉瑜強調，2014、2015年間基泰建設通知大陸投資案發生問題，受投資人多次催討不果後，假稱要協助投資人保本，要求投資人將投資款及利潤已不合理的比例轉為「基泰台北」全棟資產的產權比例，但如今基泰建設不僅將「基泰台北」以65億出售、甚至連「基泰忠孝」也以125億出售，且都是賣給一「李姓自然人」，卻無一回償投資人。

高嘉瑜指出，基泰建設總吸金金額逾數十億元，吸金過程由陳世銘具名、由馮先勉出面說明，投資人如今血本無歸，基泰建設卻一再出售旗下產業，所受領款項去向不明，基泰建設今稱名下有鉅款可賠償大直受災戶，此筆金額究係出售名下產業所得，或是原屬投資人血汗錢？

高嘉瑜呼籲檢調應查明、如有違反內控並嚴重影響股東權益，證交所也應予以裁罰。