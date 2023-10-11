以巴衝突越演越烈，全球都在關注，台灣網友好奇詢問到底哪邊才是正義的一方？並表示回顧以色列與巴勒斯坦的歷史，覺得整件事似乎從最一開始就沒有道理，引起網友討論，不少人看完頭痛直呼「都不挺！」

巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」7日突襲以色列，造成上千人死亡，以色列隨後宣布開戰，不少台灣網友在PTT上討論「以巴衝突」，一位網友好奇詢問以色列和巴勒斯坦到底誰才是正義的一方？

原PO表示，回顧起以色列與巴勒斯坦的歷史，整件事似乎從最一開始就沒道理，因為二戰期間猶太人遭迫害，聯合國要補償猶太人，所以協助他們建國，然後地點就選在巴勒斯坦，可是當時巴勒斯坦已有大量阿拉伯人居住，但聯合國還是把55%的巴勒斯坦土地劃給以色列，對於巴勒斯坦人來說有如晴天霹靂，生活到一半突然被告知「不好意思，你家一半分給別人囉！」這真的很沒道理。

貼文引起網友討論，「怎麼有點漢人掠奪原住民的即視感」、「感覺應該是德國割地給猶太人最合理」、「漢人祖先搶原住民土地也一樣，歷史上似乎拳頭大的就是正義」、「兩邊感覺都有很可憐的地方，但也都有可惡之處，所以都不挺」。

最早猶太人遭羅馬帝國驅逐而流亡，1881年首次大規模回歸潮，不少猶太人向阿拉伯人買土地回去定居，1896年許多猶太人移民到巴勒斯坦，之後二戰爆發，猶太人遭納粹迫害，「猶太復國主義運動」成為聯合國最早的國際計畫，1947年「聯合國分治法案」通過，巴勒斯坦55％的領土分給猶太人，阿拉伯人獲得45％，耶路撒冷由聯合國管理，之後爆發5次以阿戰爭，1993年簽署奧斯陸協議成為以巴和平的里程碑。