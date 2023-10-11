中廣董事長趙少康與國民黨前副主席郝龍斌號召「戰鬥藍」集結，輔選國民黨立委參選人，要打造有戰力立院團隊爭取立院過半。活動亮點是，國民黨總統參選人侯友宜與前高雄市長韓國瑜再度同台，而韓國瑜的出現也讓立委參選人們紛紛化身「韓粉」，爭先找韓合照。

侯友宜提早到會場接受媒體採訪，而韓國瑜則是在活動開始幾分鐘後才到場，兩人一開始互動熱絡，十指緊扣還頻咬耳朵，活動進行到上台大合照環節時，兩人也互相扶著腰上台，過程也一直講悄悄話，還躲在台上戰鬥藍看板後談了好一陣子。

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康11日舉行「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，國民黨總統參選人侯友宜（左）、前高雄市長韓國瑜（右）也現身，兩人在記者會上頻頻交換意見。（陳信翰攝）

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康11日舉行「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，除召集全台33位國民黨立委參選人，一同發表共同政見草案，力拚達成政黨輪替、國會過半的主流民意，國民黨總統參選人侯友宜、前高雄市長韓國瑜）也現身。(取自中時新聞網直播)

不過韓國瑜整場表情略顯尷尬，像是在台上喊口號時，剛喊完「侯友宜凍蒜」，立委陳雪生加碼要大家喊「韓國瑜加油」，雖然其他人都大聲叫好，但韓急忙搖手婉拒；而回到台下座位時，侯都在與趙談話，韓則被立委小雞們爭搶要合照自拍，兩人回座後幾乎再沒談話。

韓國瑜致詞時表示，趙少康跟郝龍斌召集戰鬥藍是「背著石頭唱歌」，吃力不討好的，出錢出力還要擔心被人非議，但是他們還是義無反顧，軍隊有特戰隊，警察有迅雷小組，立院也需要一支針對危險重大情況，有戰鬥力的立委團隊，隨時反映民眾的苦。

韓國瑜說他剛從海外回來，不諱言海內外藍營支持者對國民黨失望，覺得國民黨軟、沒出息，很多事情不敢大聲講出來，都垂頭喪氣的，因此他期許戰鬥藍擦亮國民黨的招牌，「一不偷二不搶，打造光榮國民黨，不貪污不腐敗，心中充滿對人民的愛」，戰鬥藍要文能戰、武能鬥，心中有理想，打造光榮立院團隊，也祝福侯友宜高票當選總統。

侯友宜說，他若當選總統，只有他一個人也沒有用，沒有國會過半都假的，因此他要支持理念相同，守護中華民國安全、兩岸和平、把民進黨弊案的公平正義還給台灣人民的戰鬥藍。他批評民進黨掩蓋台海情勢嚴峻的事實，國家有難匹夫有責，要他付出生命在所不惜。