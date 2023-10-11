巨鎧精密為今年第一家創新板上市送件並採全數競價拍賣方式辦理承銷掛牌的公司，適用首五日無漲跌幅，受小犬颱風侵台影響，原訂承銷期程延後一天。本次公開承銷現金增資發行普通股為3,552張，其中，3,196張採全數競價拍賣，合格投標筆數共178筆，合格投標量9,112張，開標結果最低得標價為73.5元，最高得標價為105元，得標加權平均價格84.76元。

由於產業市場進入門檻高，巨鎧主打銷售車燈車款多為北美改裝車市場熱門皮卡車款，迅速帶動銷售量成長並擴大市場規模，獲得市場及客戶認同，並於景氣低迷時專注於持續投入研發量能並持續開發領先市場新穎、創新、獨特產品，如商用卡車車燈及特殊造型頭燈等，累積開發眾多具市場競爭力新產品，並將自2023年下半年起陸續上市，且進入下半年銷售旺季，後續業績將有望重回成長軌道，預期下半年商用卡車車燈業績可發酵。

巨鎧為因應車聯網時代來臨，已逐步將產品延伸至整車外觀改裝零組件計畫，如全LED獨特水箱護罩燈、電子式後視鏡、避震器，打造改裝市場一站式購足服務，亦將未來智能科技設計思考導入汽車改裝市場元素中，規畫2~3年內建構整車外觀功能件智能車聯網，運用智慧車用零件如AI發光輪框、電子後視鏡、AI避震器通過AI車聯網連接車輛系統或大數據平台、共享數據和信息，幫助駕駛者了解零件使用情況、與智慧性能優化和維護需求，同時大數據也可運用於車輛設計和生產製程改進，利用車聯網和智慧車用零件相互結合，創造未來行車安全與舒適性更為提升。