民進黨團聯合質詢抗議張善政。(蔡依珍攝)

「你是桃園大家長，不是國民黨大家長！」桃園市議會民進黨團11日在市長施政報告開記者會，直指小犬颱風全桃園有500多名市民損傷，龍潭甚至發生市民遭路樹壓傷脊椎至今靠葉克膜急救的憾事，張善政卻還在把酒言歡，另外還有社宅租金漲2倍、亞洲矽谷創研中心喊卡等，都顯示張市府的冷血和無能，要求向市民道歉。

「張善政市長，市民還需要承擔多久？」魏筠說，從小犬颱風來襲，桃園多處災損，亞洲矽谷創新研發中心突然終止、社會住宅租金漲價近2倍，一再顯示張善政一意孤行、缺乏同情，不顧市民朋友生命財產安全，也是最不會溝通的市府。

書記長鄭淑方說，上周小犬颱風來襲，桃園市政府評估風力未達標準，與北北基桃共議未啟動颱風假，但氣象署5日測到新屋風力11級，反觀台中8級、新竹6級都已放假，張善政未坐鎮市府研議颱風假，卻在颱風夜當晚，不顧市民安危，與北北基其他首長參加國民黨慶祝酒會，再度發生「災害發生時，市長抿兩口」狀況，痛批張善政完全忘記自己是桃園市長，不是國民黨市長。

「看起來像市府放颱風假！」議員黃瓊慧也批評，桃園風力增強時，市府未有預警機制，從LINE到臉書都寂靜無聲，市長臉書湧入3萬則留言抱怨張善政喝紅酒錯估風勢情勢，當天桃園也發生多起樹木倒塌、公車亭毀損、八德區甚至停電超過1萬戶等事件，甚至海邊風強雨驟時，市民還得在危險中上班上課，痛批張市府冷血、無能，有事只會躲貓貓、靠新聞處網軍擦脂抹粉。

議員王珮毓說，龍潭38歲的范姓男子，小犬颱風來襲當天上下班行經龍潭區美國路時，慘遭颱風天吹垮的路樹壓傷，不但壓斷脊椎、肋骨，還穿刺到肝臟等內臟，至今還在林口長庚加護病房葉克膜急救，根據警方統計，桃園颱風天當天受傷的市民多達500多明，市長，你關心了嗎？

幹事長彭俊豪也批評，亞洲矽谷創新研發中心計畫突然喊停，從市府新聞稿才得知是經費可能短絀和新市府對規畫內容有不同意見，還逕自宣布世客博世界館拍板為科技圖書館，完全跳過與議員溝通，甚至收割民進黨議員多次高聲疾呼青埔需要圖書館等公共設施的聲音，美化市府無能規畫。

彭俊豪強調，亞洲矽谷創新研發中心是前桃園市長鄭文燦時代經過多年規畫設計後定案的內容，突然停止賠上桃園產業轉型機會，也顯示張市府為反對而反對，根本無心、無力執行，只會大灑幣，張市府的治理方式，淪為過去國民黨的專制、獨裁、威權的象徵。

「弱勢補貼全拿來繳房租還要自貼！」黨團總召呂林小鳳議員批評，近期八德一號社宅傳出租金調漲，漲幅高達1.6倍。最便宜房型從2400元一口氣漲到3596元，漲幅1.5倍，而漲幅最高為50坪的三人房，若租客月收入為39943元到55920元級距，租金從18700元漲到32100元。然而，租金調漲公告時間到續新約時間不到1個月，許多青年、年輕家庭、弱勢租客哀鴻遍野，擔心流離失所。

「根本是劫貧濟富！」呂林小鳳說，社宅興建目的就是要體恤青年、照顧弱勢，張市府卻只看土地價格忽視社會住宅本質為幫助弱勢，根本是短視近利、冷血無情，痛批張市府將弱勢者漲租金，拿去補貼其他業者，讓張善政大灑幣。

民進黨團呼籲，張善政市長必須懸崖勒馬，該檢討要檢討、該調整要調整，也必須為自己在颱風夜不顧市民安全跑去國民黨活動，以及隔天桃園市政府未好好照顧到桃園市民道歉，並提出未來合理災害應變機制，避免市民朋友再次遭殃。

黨團也提到，亞洲矽谷創新研發中心計畫已有初步規劃設計，市府嘎然停止，不僅犧牲桃園未來，更葬送引進世界級公司進駐的機會，務必三思。社會住宅大幅度調漲，不僅是違反社會住宅建設目的，也造成市民朋友恐慌，請張市府務必體恤民意，好好保護市民。