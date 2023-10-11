屏東明揚國際大火造成4名消防員殉職，民進黨立委林岱樺、吳琪銘、劉建國及立委參選人劉仁照11日呼籲，政府應補足滅火機器人、消防無人機等科技救災設備，優先配附給工業區消防隊，同時將企業防災及檢災能力納ESG永續報告書；環境部、內政部也應合作研擬機制，於第一時間提供必要訊息，並要求消防署比照桃園做法，在全國消防隊設立「事故安全官」及演練「火場安全訓」。

身為新北市義消大隊長的立委吳琪銘呼籲，希望透過科技如滅火機器人，降低消防員救災時的風險，無奈許多消防隊受限於經費不足，資源設備不齊，他呼籲，應讓滅火機器人、消防無人機等科技救災設備成為每個分隊的基本設備，若無法立即補足也應優先配附給工業區消防隊，並訂出具體期程表，同時規畫無人機使用教育訓練。

林岱樺呼籲，未來不論營業場所、公共場所或堆放公共危險物品的工廠，應比照建築師公會審查簽證等制度，讓消防設備師公會確保相關防火區畫是否合乎安全標準。她也建議消防署編列特別預算、或納第五期前瞻預算，補足全國各消防單位不足的消防與科技減災設備，尤其工業區和周邊區域希望在2年內補足。

林岱樺進一步表示，明揚國際存放3000公斤有機過氧化物，超標300倍，主管機關似乎毫不知情，她主張企業防災及檢災能力應納入ESG永續報告書項目，提高企業應變能力，同時也應獎勵積極改善公共安全的良善企業，研議將消防公安納入減稅加分項目中。

劉建國舉過去桃園敬鵬大火為例，當時消防員到達的第一時間絕對不曉得竟存放這麼多腐蝕性化學物質，而明揚事件情況類似，環境部毒化署和內政部消防署應密切合作規畫研訂相關機制，包括消防人員的經驗、受訓、救災設備、第一時間訊息的提供都要更加完備。

劉仁照指出，在近10年來，已經有43位消防員殉職，桃園市消防局在2018年的敬鵬大火後，首創全台僅有的「事故安全官」及「火場安全訓」，事故安全官要特別訓練火煙判讀，受訓時就是實火訓練，在火場協助指揮官做更精準的判斷，而火場安全訓包含為期一週的密集訓練，外勤人員完訓後，還須每兩年複測一次。

他期盼中央對於消防弟兄的設備和人員訓練等相關精進預算應逐年提高，由於幾起重大意外都是工業區公司，可從工業區週邊開始進行。