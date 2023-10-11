昨（10）日逢雙十國慶，藝人蔡依珊、李蒨蓉、阿BEN夫妻、宋達民夫妻、吳婉君、吳鳳等人陸續發文祝賀；不過昨（10）日同樣發文祝賀的男星趙駿亞，卻因此遭到酸民狠酸「劣跡洗白」；對此，他也霸氣發文回應了。

趙駿亞昨（10）日一早在臉書發文寫下：「炎黃世胄黃埔建軍九十九年，疾風勁草，氣壯山河，中華民國萬歲」，他似乎是首位在社群平台發文的台灣藝人，因此受到不少人關注，怎料，此舉卻招來一些罵聲。

然而，他當天下午再度發文，解釋自己並非開第一槍，「也沒什麼好respect的」，並透露歷年來發國慶文，除了掌聲，還會收到部分批評，「更多的是一些自由自在的發言者會說，我不紅沒市場，劣跡洗白，對岸的錢賺不到，小咖蹭熱度等等」。

趙駿亞認為，自己只是普通百姓，與大家一樣發照片慶祝；此外，他也無奈提到「我以前好的作品被提到的少，不小心做錯的或無中生有的事被提起的多，這不是我預期的，而國慶的文更不需要什麼拍手放大，只是份內的事，謝謝媒體錯愛」。