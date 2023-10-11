民眾黨總統參選人柯文哲日前提出憲改主張推行內閣制，民進黨立院黨團總召柯建銘批評，柯文哲只是汙衊蔡總統是民選皇帝制、不懂「比較憲法」。民眾黨立委張其祿反擊，賴清德副總統、蔡英文總統在野的時候都支持內閣制，柯文哲提就不行，他反問柯建銘，現在的這種總統，是不是一個民選獨裁？是不是民選的皇帝制？

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿說，柯建銘應該好好的去學一學政治學，直白地說，其實內閣制，只要有學過基礎政治學的人都很知道，以前在上政治學的時候，最常問學生一個ABC的問題，請舉一個除了美國之外，實施總統制，但是普遍來講政治經濟社會都很棒的國家，學生就會答不出來，因為就是沒有，想不出第2個國家，這就是一個事實。

張其祿說，內閣制本來在學理上就是比較優越的制度，這是一個事實，在過去，不管哪一個黨，民進黨在野的時候、國民黨在野的時候，甚至包括賴清德副總統自己之前都有提過，都是支持內閣制，現在怎麼會變成說，大家都認為是可以的、認同的，學理上制度也是比較優越的，結果變成柯文哲提就不行，柯文哲提就變成是在汙衊了，這就是一個很奇怪的現象。

「我們只問的是說不要管他誰提的嘛，這件事情到底對不對」。張其祿表示，柯文哲講的是一個過渡轉型，並不是亂湊，現在修憲是超級困難，而且講到修憲會更生氣，因為修憲坦白說不是問在野黨，一直修不成是問執政黨，民進黨已經全面執政了8年，而且國會是完完全全過半，「只有你不要的東西，沒有你要不到的東西」。

張其祿說，賴清德、蔡英文總統在野的時候都支持，早就該做了，不是說在野黨來提，結果卻說在野黨在天方夜譚，修憲不過不是在野黨責任，就是執政黨的責任，因為就是執政黨不願意推，這是甩鍋甩到在野黨身上。

張其祿指出，柯文哲不是說一步到位到內閣制，現在既有很殘破的這種狀況下，就先去落實比如閣揆同意權、總統來國會這個諮文報告，一步一步過渡了，當然要真實地變成一個內閣制，講難聽點，「總統就虛位了嘛、就沒有了，甚至可以不用選總統也可以啊，就內閣制，這個難道我們不懂？其實我們非常的懂啊！」

張其祿直言，「說實話，柯總召這也是汙衊我們啊」，他反而要反問柯總召一下，現在的這種總統，是不是一個民選獨裁嘛？是不是民選的皇帝制嘛？總統的只有權但是沒有責，但是行政院長是有無限的責任，但是沒有權，這本來就是憲改問題要談好的事情，不用在那裡口水戰了，什麼是對的、什麼是錯的，自有公論。