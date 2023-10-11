日本政府相關人士透露，首相岸田文雄正在協調11月3日至5日訪問菲律賓及馬來西亞。日媒指出，岸田有意在日本東協特別領袖會議於12月召開之前，與兩國領袖確認合作。

時事通信社、共同社報導，倘若順利成行，將是岸田2021年10月上任以來首次出訪菲律賓及馬來西亞。

日本政府相關人士透露，菲律賓及馬來西亞均是日本「政府安全保障能力強化支援」（OSA）新框架首波可能協助對象。

日本政府今年4月決定創設「政府安全保障能力強化支援」（OSA）新框架，提供協助給理念相同國家的軍隊。

日媒報導，預料岸田出訪時將和兩國領袖分別舉行會談，並協調具體的協助內容等。

菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今年2月訪問日本時，邀請岸田訪問菲律賓。兩人同意推動安全保障等領域的合作。

另外，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）與岸田曾在9月的東協系列峰會中短暫交談。岸田若出訪大馬，將是兩人首次進行正式會談。

日本東協特別領袖會議12月16日至18日將在東京召開，除了慶祝日本與東南亞國家協會（ASEAN）友好合作50週年之外，岸田也將與各國領袖針對地區情勢、經濟等領域合作交換意見。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1121011