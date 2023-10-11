一個地區的消費力強弱，可以從店面租金觀察起。永慶房屋盤點台北市店面租金實價登錄資訊，一窺12行政區的消費力。其中，大安區店面每坪租金在3,000元以上的案件占比高達58％，是台北市消費力最強勁的行政區之一。而萬華區的店面租金行情則呈現兩極的局面，店面單坪租金介於1,000-2,000元的占比為44.7％，但是受到西門商圈的影響，超過5,000元的占比也高達36.8％。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，大安區是台北市重要的商辦、文教中心，商業活動熱絡。台北市眾多著名的商圈如：東區商圈、永康商圈、大安商圈、通化夜市、師大夜市通通都坐落在大安區。

大安區除了有眾多上班族之外，亦有龐大的學生族群支撐起在地消費力，讓大安區成為台北市消費力最強勁的區域之一，連帶使當地的店租行情向上攀高。大安區成為台北市店面租金最昂貴的地區，並不令人意外。

另一個值得注意的是，萬華區的租金行情帶出現明顯M型化的現象。萬華區的主流店租帶為每坪1,000-2,000元，占比為44.7％，但同時亦有高達36.8％的每坪店租金超過5,000元以上，占比是台北市12行政區之首。細看每坪店租金超過5,000元以上的交易紀錄全數都落在西門商圈內，可說是台北市含金量最高的商圈之一。

陳金萍表示，西門商圈是台北市歷史悠久的流行商圈，該地矗立各式電影院、戲院、百貨商場等，而1961年中華商場的出現，更讓西門町成為全台最重要的商業娛樂中心之一。雖然西門町一度因為台北都市發展重心東移而風華漸衰，但在台北市政府以及民間單位的協力下進行商圈改造、設立行人徒步區後，當地充沛的青少年文化、特色潮流商店，再度吸引眾多年輕族群、觀光客，甚至是國際旅客造訪，讓西門商圈再度煥發活力。

陳金萍指出，近幾年來西門町的店面市場上，不乏出現店租創下成交高價的紀錄，在在證明西門商圈重返繁華的跡象。此外，西門商圈未來隨著「西區門戶計畫」各式大型開發案的陸續到位，有望持續向上發展，綻放更多商業活力。