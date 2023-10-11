寵物選美採事先報名，只要掃描QRcode即可線上報名！（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄今年最盛大的戶外場「毛孩嘉年華」10月15日將在凹子底森林公園捷運4號出口旁盛大舉行，為了讓所有參加活動的大、小朋友及毛小孩都能盡興並更了解如何友善對待動物，主辦單位高雄市寵物商業同業公會和獸醫師公會表示，只要闖關或參與寵物選美就讓你拿獎拿到手軟！

高雄今年最盛大的戶外場「毛孩嘉年華」10月15日將在凹子底森林公園捷運4號出口旁盛大舉行。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市動物保護處和獸醫師公會另在現場提供難得的免費寵物登記和寵物健檢、現場的友善動物市集網羅了毛孩食衣住行的數十家優良業者，歡迎大家作伙一起來，帶毛孩出門也記得牽好或抱好牠。

高雄市動保處表示，「毛孩嘉年華」從10月15日中午12時30分開始至下午4時，活動滿滿，舞台上有吸睛的寵物選美和表演交替進行，場邊有友善動物市集，免費寵物健診從下午1時登場，內容包含血檢、血液寄生蟲篩檢和核心疫苗施打，限量100個名額，有興趣的朋友一定要提早排隊。

此外 ，1000份的「300元現場商品抵用券」於下午1時30分開始發放，要血拚的朋友不要錯過！特別一提是，「寵物選美」除了前3名可得5000到2000元不等的商品抵用券，只要報名參加選美或和候選「佳麗」互動體驗都可得300元現場商品抵用券，歡迎大家來體驗學習如何與「陌生動物」接觸的動物禮儀！寵物選美採事先報名，只要掃描QRcode即可線上報名！

高雄市動物保護處表示，毛孩無私陪伴、無條件信任飼主的「毛」格特質使他們由寵物進階成為毛小孩。「高雄市毛孩嘉年華」則是透過活潑的嘉年華活動，將他們對寵物的專業知識傳遞給社會大眾。

動保處也參與此次嘉年華活動宣導飼主責任的重要，從下午1時開始，除提供各100個名額的免費寵物登記和犬貓狂犬病疫苗，還布置了動保小學堂趣味闖關，讓大家拿獎品也長知識。