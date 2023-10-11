加薩走廊是全球人口最稠密的地區之一，在以色列連日空襲下，處處支離破碎。截至10日為止，超過900名巴勒斯坦人罹難、4600人受傷。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」發動突襲，攻擊以色列境內多處社區，綁架、殺害無辜平民，地區衝突再度升溫。以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）10日表示，已經解除所有作戰限制，讓以軍開始向加薩走廊展開「全面進攻」。而根據埃及政府接獲的消息，這場衝突可能會持續好幾個月。

《以色列時報》報導，以巴衝突進入第4天，以南地區仍傳出有哈瑪斯成員伺機攻擊，罹難的以色列人數已超過1200人。以國防長葛朗特昨天前往加薩邊境，下令「鬆綁所有作戰限制，展開全面進攻」。

葛朗特憤怒表示，他要讓哈瑪斯「感到後悔」，威脅要盡一切可能、毫無保留地「消滅敵人」，更揚言摧毀整個加薩走廊，「既然哈瑪斯想要改變加薩，我們會讓它面目全非」。

除了以色列外，加薩南部與埃及交界的過境點也已經關閉，遭到圍困的巴勒斯坦居民可說是逃無可逃。埃及、卡達等中東國家居中斡旋，希望讓局勢降溫，雙方交換人質囚犯。但根據一名埃及官員表示，以色列已經明確表示已做好「長達數個月」的作戰準備，絲毫不打算停火。