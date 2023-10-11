中廣董事長趙少康與國民黨前副主席郝龍斌今天號召「戰鬥藍」集結，趙少康提出八項共同政見，其中包括要廢除NCC，把52台給還給中天。他還說戰鬥藍接下來最少會辦北中南三場造勢，可以的話六都都來辦，戰鬥藍可以擔起中央廚房角色，火力支援戰鬥藍立委參選人。

趙少康說，這場選舉攸關兩岸和平與戰爭、台灣貧窮與繁榮、政治清廉與貪腐，因此他主張要打一場「無限戰爭」，不能打「有限戰爭」，所有參選人都應該一兵一卒打到最後，不要把實力藏一點，不要選完才說選舉只出了八成力還是五成力，所有人的心力跟資源都要全砸下去。

郝龍斌也說，這場選舉是中華民國生死之戰跟國民黨的生存之戰，所有人都要投入所有力量與所有資源來爭取選戰勝利。對於藍白合，郝說，「合則兩立，分則雙輸」，不合一定輸，「我們不是來選第二名的」。

趙少康提出戰鬥藍八項共同政見，包括推動內閣制；123廠延役、核四評估重啟。核能發電配比佔25％；恢復特偵組／抓大官貪污及政策性貪污，第一個辦高端、快篩、雞蛋、潛艦案的黃曙光、郭璽；廢除NCC，52台還中天。

還要修法重判詐欺犯，五年以下改20年以下有期徒刑。死刑犯除少數有疑慮的，3個月內全部執行完畢；低階職業軍人加薪20000／月／人，10萬人，一年240億。台海和平的話，兵役就回復4個月。兩岸對等互設聯絡辦事處。

趙少康也主張，大學生免學費，0-22歲國家養，並全面檢討課綱，培育學童對國家之認同；廢雙語政策。趙少康說，大學免學費估計預算總共830億，這些錢不過前瞻等特別預算的一小部分，還不如民進黨錯誤能源政策讓台電中油虧損的金額。

趙少康說，這八項政見供戰鬥藍成員參考，可以部分取用或是有要增加也可以。接下來戰鬥藍會作為中央廚房提供成員火力支援，除了議題跟政策也會配合蓋洛普民調掌握民意動向，且北中南起碼各辦一場造勢，可以的話，也希望能六都都辦一場。

對於今天活動未邀請國民黨主席朱立倫，趙少康解釋，朱立倫來的話變成這活動好像是黨中央舉辦的，戰鬥藍跟黨中央是分進合擊，黨中央有黨中央的任務，而戰鬥藍只要是認同不斷戰鬥的精神，就可以參加，不是有形的組織，兩邊沒有衝突，跟侯辦一樣是分進合擊。