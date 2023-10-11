澎湃新聞報導，大陸公安部11日通報，常態化掃黑除惡鬥爭開展以來，公安機關發揮主力軍作用，主動重拳打擊各類黑惡勢力違法犯罪，共打掉黑惡犯罪組織4048個，破獲各類刑事案件5.8萬起，抓獲一大批犯罪嫌疑人，今後要推進常態化掃黑除惡鬥爭向縱深發展。

此外，大陸公安部10日統計，針對營業性演出賽事活動、熱門景區景點黃牛倒票凸出等問題，公安部「夏季行動」期間深入開展打擊整治黃牛倒票專項工作，各地共排查網路倒票線索1.9萬條，抓獲違法犯罪嫌疑人900餘人，查獲各類門票1.2萬張，約談整治一批票務平台，下架處置違規門票網店300餘家，研判攔截黃牛帳號5萬餘個，有力維護了票務市場秩序和行業健康發展。

公安部稱，大陸公安機關常態化開展掃黑除惡鬥爭推進會，近日召開，強調要按照大陸掃黑除惡鬥爭領導小組部署要求，堅持以人民為中心，堅持總體國家安全觀，立足打早打小，強化大案攻堅，凸出專項打擊，推動系統治理，全力推進常態化掃黑除惡鬥爭向縱深發展，以創造安全穩定的政治社會環境。

會議強調，要堅持重拳出擊，堅決剷除重大黑惡勢力組織，除惡務盡。要凸出打擊重點，把打擊鋒芒始終對準各類凸出黑惡犯罪，堅決「打傘破網」，徹底「打財斷血」，深挖利益鏈條。要堅持主動進攻，堅決防止黑惡勢力坐大成勢。要堅持常治長效，全面加強掃黑除惡基層基礎工作。

會議傳達了大陸全國掃黑辦第一次主任會議精神，通報了各地公安機關常態化掃黑除惡鬥爭工作情況。江蘇、福建、河南、湖北、廣東省公安廳負責人作交流發言。