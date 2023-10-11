蔡英文總統昨發表任內最後一次國慶講話，特別向在野黨喊話，在選舉的競爭過後，可以放下激情，外界認為是幫副總統賴清德鋪路。民眾黨立法院總召邱臣遠今直言，當然是在為了賴清德去做鋪墊跟喊話，真的有心替國家做事，不用再落入這樣子的政治操作，「妳的任期還有7個月，你現在要做就可以馬上做」。

邱臣遠說，民眾黨主席柯文哲一直以來，都是3個訴求，社會和諧、政黨和解、兩岸和平，包含兩岸的關係「台灣自主、兩岸和平」，一直以來主張都行此，柯也多次呼籲蔡英文總統要召開國是會議，不管說現在談到的憲改、兩岸關係，甚至能源政策、淨零轉型，都必須要朝野一起來共同討論。

邱臣遠表示，蔡英文總統的任期還有7個月，不用等到選後再來團結，現在就可以做了，而且已經給了蔡總統7年半了，但是現在不做，很明顯的，當然是在為了賴清德的選情，來去做這樣的鋪墊跟喊話，真的有心替國家做事，不用再落入這樣子的政治操作，還是呼籲蔡總統，「妳的任期還有7個月，你現在要做就可以馬上做」。