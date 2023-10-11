位於台南市山上區的森霸電廠正進行擴建工程，引起當地居民反彈，現在傳出更改煙囪設計以及延用舊天然氣管線安全疑慮等問題，民進黨立委陳亭妃向環境部調閱環境影響評估說明書質疑，森霸電廠擴建送環評之前，沒有開管路沿線居民說明會，為何可延用第一期管線，枉顧地方民眾的意見，欺上瞞下，如果發生氣爆，誰負責？

森霸電廠正進行擴建工程，原本預計要配置一座廢熱鍋爐含2支60公尺煙囪，但目前傳出煙囪只剩1支，而輸氣管線竟還要繼續延用第一期的輸氣管，陳亭妃質疑，20年前的輸氣管品質誰能保證？已埋在地下20年輸氣管線的安全誰管控？在這些問題都無法得到答案之前，誰大膽准予延用第一期管線？

陳亭妃指出，環評只出現三行字，「沒有任何的檢測資料」，且送環評之前也沒有召開管路沿線居民的說明會（永康、新市、新化），也沒有取得地方同意，為何可延用第一期管線，森霸枉顧地方民眾的意見，欺上瞞下，一支20幾年的舊管線如何承受第一期與第二期的壓力，如果發生氣爆，誰負責？

陳亭妃要求，環境部要立即介入調查，已接近完工的森霸二期是否有任意變更已被審查的環評相關設計規定，而且環境部、經濟部必須讓台南市民清楚瞭解森霸二期要延用20年前舊的輸氣管線是否能承受一期和二期的氣壓壓力。

陳亭妃指出，要公布所有檢測報告以供監督，也必須邀集第一期天然氣管線通過的行政區居民來召開說明會議，讓程序完備，並要求公布所有一期管線的安全檢測指數，才能真正面對地方對天然氣管線的安全疑慮。

經濟部國營司簡任技正林伯相指出，會督請台電督促森霸公司提供必須資料，有關於管線部份，會請森霸提供相關安全檢測資料；勞動部職業安全衛生署副署長朱金龍表示，森霸二期這部分，依據職安法規定，應該要正式運轉前要取得危險性何格審查，目前還沒送進來。