被封為「G級子瑜」的祈錦鈅擔任平面模特兒出道，擁有漂亮臉蛋和G級火辣身材，因甜美嗓音與音樂才華受到許多網友關注，今年5月她與圈外男友「A先生」結婚，目前已懷孕8個多月，她日前在老公陪同下，已飛往加拿大待產，「我就跟老公說，錢我全部出都沒關係，我一定要出國生！」

據《自由時報》報導，祈錦鈅希望這個決定能讓女兒擁有加拿大國籍，也在社群平台的貼文留言解釋台灣醫療真的很好，雖然得知國外崇尚自然的生產方式時被嚇到了，「但是我希望這小隻的人生道路可以有更多的機會及未來。」

祈錦鈅透露老公並非加拿大人，想為女兒拿加拿大籍，純粹是因為她喜歡那個地方，認為加拿大風景優美、氣候宜人，「每天早上一起來就覺得充滿希望。 」有酸民以為她的老公是加拿大有錢人時，她不解表示：「為什麼女性做任何決定與事情非得是要靠別人、靠男人？不可能是自己？」

向來很有想法的祈錦鈅決定要出國生小孩，老公聽了她的決定也很支持，笑說只能咬牙認真工作，夫妻倆此行預計待滿三個月，預計明年初才會帶著寶寶回台灣。