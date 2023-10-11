民進黨立委王定宇昨表示，2019年3月在立法院國防委員會的機密會議中，時任召委的他獲報立委拒簽保密切結，他當下裁示在保密切結書上，註記「※馬文君委員拒簽」等文字。曾任國防部長的退輔會主委馮世寬今被問到相關問題時，顯得不想多做評論，僅強調已經進入司法程序。馮也說，全國百姓都應該給潛艦國造小組召集人黃曙光和首艘國造潛艦多點掌聲，因為潛艦國造是件很困難的事。

馮世寬今受立院外交及國防委員會邀請，至立院報告業務概況，並備質詢。會前他接受媒體聯訪，被問到國民黨立委馬文君被爆拒簽保密切結書一事。「誠實說，我對這個不懂」馮世寬回應，並詢問「不是已經送入司法程序了嗎？」，讓司法給大家一個交代即可。媒體追問馬文君在質詢台上的感覺，馮表示，跟馬沒有私交，「我不知道，希望她沒有」。

而馬文君被爆，在國防委員會攜帶立院專用PHS手機入場，媒體也詢問馮世寬看法，他回應，假如是真的，這是不可以的，全國老百姓很多知識份子應該會伸張正義。

隨後馮抱怨「怎麼老是問她的問題」，媒體再問，立院機密會議若拒簽保密切結書會備註嗎？馮世寬正色表示「她的事情我不想再回答了」。他認為，全國老百姓都應該給黃曙光、給第一艘潛艦多點掌聲，「你們沒有經歷，這是多麼困難」。

馮世寬表示，他當部長時，外國組團問他「國防政策是什麼」，回應「國機國艦」的馮，再被外團反問「造得出潛艦嗎？」他當時反問，台灣買了16年、17年，外國都沒有賣，跟你們（美國）買，你們也不賣，「你們不是說我們是你們盟邦嗎？你應該幫助我們啊，有幫助我們嗎？」

馮世寬說，我國情況艱困，因此黃曙光能夠把這件事情做成功，大家要給他一點掌聲，有哪個國家發展武器第一次就完美，連這一點常識、同理心都沒有嗎？因此他想邀請全國老百姓給他們一點掌聲。