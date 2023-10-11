搭大眾運輸是否讓座話題不斷，一名女子昨（10）日搭捷運坐在普通座位上，被一名孕婦要求讓位，在她的觀念裡「孕婦是自願懷孕」，和長輩及身心障礙者狀況不同，因此拒絕讓座，兩人僵持不下，列車行進間孕婦站不穩跌坐在地，氣得怒罵女子「沒良心」，女子則是無視孕婦的謾罵，直接跨過孕婦掉在地上的包包，下車離去，貼文讓網友炸鍋。

原PO昨日於論壇《Dcard》指出，昨搭捷運坐在普通座位滑手機，一名孕婦上車後需要座位，她環顧四周，博愛座坐的都是長輩，但她選擇不讓座，因為在她的觀念中，孕婦是「自願懷孕」，不同於長輩及身心障礙者，因此不願主動讓座。

沒想到孕婦突大聲地對原PO說，「妳可以起來了吧！我需要坐」，她聽到孕婦命令式的語氣冷回「找別人吧！我也需要坐。」但孕婦堅持要坐她的位置，站在她面前不肯離去，甚至有博愛座空出來，也不願去坐。

經過一番僵持，孕婦沒站穩跌坐在地，不斷發出哀號聲，此時原PO起身下車，孕婦手指著她痛罵，「一定要等到我摔倒，妳才想假裝有良心嗎？」孕婦甚至想起身追打，原PO不管孕婦的謾罵，直接跨過孕婦掉在地上的包包下車，才結束兩人的衝突。

貼文掀起兩派網友爭論，一部分人認為原PO缺乏同理心及愛心，另一派人批評孕婦態度不佳，「後來博愛座有位置為什麼不去坐啊？」、「孕婦那個態度，是我也不會想讓」、「雖然孕婦態度不太好，但看到原PO的觀念也是嚇死人，超級沒愛心和同理心」、「撇開孕婦後面的態度跟行為都很差，原PO根本歪理又超級沒同理心」、「雖然那個孕婦很有事，但是妳也很沒品好嗎？」