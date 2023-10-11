今天是「至聖先師」孔子的聖誕，網路宮廟知臨仙境執行長高煜霖點名學生以及想增加專業度、執行力、應變力的社會人士等4類人必拜，可以藉由孔子的加持，增加智慧、學習力及專業能力；另外孔子的生日也是年度最強的「開智慧」時機，民眾應積極把握。

高煜霖在臉書粉專發文表示，今天農曆8月27日是孔子的聖誕，也是年度最強的「開智慧」時間，並點名學齡孩子及社會人士必拜，學生可以增加智慧、學習專注、增強吸收力、考試得到好成績；社會人士能提升專業能力、執行力及應變能力。

高煜霖表示，孔子在歷史定位有崇高的「至聖先師」頭銜，被推舉為「儒家」的代表人物，甚至被列為「儒教」的教主。孔子自小就決定要走仕途發跡，四處拜名師，最後聲名遠播；51歲進入官場，55歲開始周遊列國14年，既通才又精通各項學問，加上有教無類的精神，深得人心。

高煜霖提到，若在紫微命盤的「命宮」主星有紫微、破軍、廉貞、貪狼、天機等星者，或變動星座為處女、雙魚、射手、雙子的人，因具有領導、開創等特性，很需要像孔子這樣的通才，幫忙奠下競爭力，建議把握最佳「開智慧」時間，祭拜孔子，成就將會加乘。