熊仔。（三立提供）

告五人擔任金鐘獎表演嘉賓。（三立提供）

第58屆金鐘獎節目類典禮將於20日晚間7點於國父紀念館正式登場。典禮主持人為陳亞蘭與劉品言，星光大道主持人由黃豪平及巴鈺主持。在表演節目方面，共有三段演出，包括玖壹壹、告五人、熊仔、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面及潮州土狗。

第一個表演節目是「謝謝你們一直在」，表演精神展現出「節目與觀眾」的碰撞，演出者為目前大受歡迎的人氣樂團「告五人」，他們將演唱組曲，強調「觀眾是做節目的人非常重要的動力，也為精彩的節目賦予了極大的意義。｣現場樂團演唱與影片交疊出表演主題，透過觀眾參與各節目錄影的精彩照片，透過LED螢幕，傳遞到每一位觀眾與幕前幕後心中。

第二個表演節目是「內容競技場」，展現「節目與年輕世代」的碰撞，演出者為最受年輕人歡迎的饒舌歌手，也是獲獎無數，2023年獲得第「34屆金曲獎最佳華語專輯獎」的熊仔、《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面及「網路創作爆紅」，同時也入圍金曲獎過的潮州土狗，因為年輕世代正在壯大這個市場，節目的熱度與流量攀升，帶動潮流也引發話題，誕生出更多的偶像與明星，節目的力量在新世代中逐漸發酵，電視節目與年輕世代在此刻碰撞出更絢爛的花火，當晚表演以 Cypher 歌唱接力方式呈現，每位歌手搭配多位舞者合作演出，歌詞內容以「節目與年輕世代的碰撞」為寫詞主軸，帶出台灣節目的多元、豐富、深度與流行。

《大嘻哈時代2》冠軍阿跨面將在金鐘獎上表演。（三立提供）

潮州土狗。（三立提供）

壓軸表演，則為「歡迎光臨實境秀」，用去年到今年最紅紅火火的實境綜藝節目，來表現藝人參與節目的多元性與生活性，演出者是「玖壹壹」樂團。

今年金鐘獎典禮節目類共頒發21個獎項，另全民參與的「網路人氣票選活動」，由觀眾投票選出今年度心目中的最佳人氣綜藝節目與戲劇節目，截至發稿為止，第二波綜藝類票數由「飢餓遊戲」暫時領先，該獎項將於10月18日（三）23：59停止投票，分別在10月20日、21日電視金鐘獎頒獎典禮中公開頒獎。今年典禮頒獎人邀請到資深新聞人詹怡宜、林辰唏、楊貴媚、嚴藝文、曾國城、好看娛樂總經理湯宗霖，以及「單身即地獄」製作人金在元等。

「58金鐘獎」節目類、戲劇類播出平台國內電視直播在三立都會台與公共電視、MOD直播在三立戲劇台、海外直播在三立國際台、東森美洲電視、新加坡Star Hub、馬來西亞 Unifi TV；官方網路頻道則是金鐘58官網、金鐘官方YouTube，公視YouTube點點愛，廣播調頻在好事989電台，數位直播包括三立新聞網直播室、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV，影音平台直播是Vidol影音平台。