立委賴香伶今在立院質詢時提及，該中心設置3年多來，僅30餘人受科技設備監控，其中檢察機制為13件，質疑效益不彰。法務部長蔡清祥說，未來可研究將重大經濟犯罪、貪瀆等納入適用。（翻攝自國會頻道）

法務部2019年在士林地檢署設置科技設備監控中心，立委賴香伶今在立院質詢時提及，該中心設置3年多來，僅30餘人受科技設備監控，其中檢察機制為13件，質疑效益不彰，採購設備多閒置，建議法務部擴大「防犯刑法判決確定受刑人逃匿聯繫作業要點」的適用對象，對此，法務部長蔡清祥說，未來可研究將重大經濟犯罪、貪瀆等納入適用。

賴香伶指出，國寶集團總裁朱國榮涉嫌掏空、炒股遭判刑，但卻潛逃出境，高檢署先前編列科技設備監控相關事務費3653萬餘元，法務部設置科技設備監控中心，該中心更在2021年採購550組電子手環、220組電子腳環、110組居家讀取器等裝備。

不過，中心設置3年多來，僅30餘人受科技設備監控，其中檢察機制為13件，質疑檢方使用有何考量？為何多數設備閒置？

對此，蔡清祥說，朱國榮案是法院審理中逃跑，法務部主張就是，若無法羈押就要用電子設備監控，將會多教育檢察官，了解電子監控功能。

賴香伶提出三點防逃機制補落網作為，她表示，第一、在確定判決至發監執行是否準用停押規定，讓被告受接受適當的設備監控；第二、將科技監控系統嫁接到線上警網聯繫、就近巡邏警員收到推播立即圍捕；第三、擴大「防犯刑法判決確定受刑人逃匿聯繫作業要點」的適用對象，可否不侷限為判刑10年以上。

對此，蔡清祥則回應，對於第一點非常同意，法務部當時就有提出修法，判決有罪就要先行羈押，不羈押用電子監控也可以確保；第二、科技監控中心都有專人全天監控；第三點，法務部會研究不限於判10年以上，研究將經濟犯罪、貪瀆、社會矚目等納入適用。