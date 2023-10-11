要轉冷了！氣象達人彭啟明表示，雙十連假南下的東北季風算是今年第2波冷空氣，今、明北部降至25-27度、花東28-29度，日夜溫差大，有局部雨，到周五、六（13、14日）水氣轉乾又一波降溫，溫差甚至可能達到10度以上，且接下來冷空氣還會一波波南下。

彭啟明在臉書發文，雙十連假期間接近台灣的東北季風，算是今年的第2波冷空氣，已經讓長江流域附近有點秋涼的感覺，但台灣在冷空氣的尾端，感受不是很明顯。預期未來冷空氣會一波波南下，但當中有間隔。

彭啟明表示，今天持續東北季風天氣，稍轉乾一點，北部氣溫25-27度、花東28-29度，中南部30-32度，日夜氣溫變化大，之後周五、六（13、14日）全台多雲時晴，北部、東半部再降溫，日夜溫差可能達10度以上，別忘加件外套。氣象署也預測，周六至下周一（14至16日）北部、宜蘭低溫20度左右，局部地區甚至20度以下。

天氣職人吳聖宇在臉書指出，短時間內台灣附近都是東北季風的影響為主，今天到周五（13日）北部、東半部仍有短暫陣雨，降雨越來越少，周六（14日）是雲多時晴的短暫空檔，周日到下周一（15、16日）東北季風又增強，北部、東半部降雨再增多，下周二（17日）之後水氣又減少，中南部則是逐漸轉乾，開始進入乾季的狀態。

吳聖宇說，接下來影響台灣的天氣系統將會以北方的西風帶系統為主，南邊的熱帶系統要再直接影響台灣的機會已經偏低，至於是否會有機會帶來水氣北上，要看當時大環境的配置，季節開始往秋季調整，順利的話，今年的汛期也逐漸要告一段落。