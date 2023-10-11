DIGITIMES分析師蕭聖倫指出，主要品牌廠於2024年度的筆電出貨量皆將較2023年成長，其中，蘋果（Apple）及戴爾（Dell）分別受惠於高階消費機種與商用機種巿況回溫速度較明顯，而有較佳的出貨表現。

另以處理器架構分類來看，今年採用Arm架構處理器的筆電產品在整體筆電出貨比重，預估將受到全面配置Arm架構的蘋果筆電出貨衰退影響，不增反減。惟明年蘋果採用台積電3奈米製程的處理器後，預期將帶來較高效能表現，加上高通（Qualcomm）自行開發運算核心的Oryon處理器將上巿，皆可望拉動Arm架構之產品占比回升。DIGITIMES研究中心預估，2026年度Arm架構的筆電出貨將持續成長至2,700萬台以上。

至於在面板顯示技術方面，今年在市況不佳及品牌廠積極去化庫存下，使得平價的傳統非晶矽（amorphous Silicon；a-Si）面板占比逆勢反增至達76.7％，不過預期接下來將因受到其它高階顯示技術的取代而逐年下降。而先前華碩及三星電子等品牌看好的硬式有機發光二極體（OLED）面板，則因成本及品質等問題，尚不被廣泛採用，但預期至2026年南韓面板廠八代線軟性OLED產能陸續開出後，將在蘋果採用下逐步有較顯著的占比提升。