伸興9月合併營收7.35億元，月增0.13％，年成長32.16％，創今年單月營收新高；第三季合併營收21.18億元，季增10.92

％，年成長51.81％；前三季合併營收56.83億元，年增7.09％。

伸興表示，伸興對2023年第四季營運，持審慎看法。主因是美國8月消費者價格指數（CPI） 月增0.6％、年增3.7％，歐元區8月消費者物價指數（CPI）上升5.2％，顯見整體通貨膨脹仍呈緩步上升，進一步影響終端消費市場，造成消費者購買力道放緩。

伸興強調，伸興仍謹慎面對大環境負面因素對整體營運所產生的挑戰，密切掌握主要客戶去化庫存進度，並與主要客戶持續進行新款或改款產品設計開發計畫，以及新款產品的拉貨排程。

伸興表示，伸興優化產品結構組合，以及越南廠、大陸廠最適產能調配策略，積極落實優化生產製程效率，以期未來營運恢復時，創造成長動能。